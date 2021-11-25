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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» отказался от идеи подписания Погба слухи

25 Ноября 2021 • 17:24 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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28.11 19:30

Спустя несколько месяцев активных переговоров с представителями полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, мадридский «Реал» отказался от идеи подписания футболиста сборной Франции. «Сливочные» не будут предпринимать попытки пригласить игрока к себе даже на правах свободного агента, если он не продлит контракт с «МЮ» до следующего лета.

Такой неожиданной информацией поделилось испанское издание AS. Пока неизвестно, что именно повлияло на подобное решение руководства «Реала».

Сообщается, что теперь мадридский клуб переключит свое внимание на другие варианты для усиления центральной линии команды. Ранее местные СМИ писали о заинтересованности испанцев к хавбеку Юри Тилемансу из «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Поль Погба
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