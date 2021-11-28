Де Хеа: «В матче против «Челси» я всё время чувствовал опасность»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал результат матча против «Челси», а также рассказал, как для него самого проходила игра.

«Лично мне недостаточно ничейного исхода, надо выигрывать все поединки. Но соглашусь, что я чувствовал опасность в течение всего матча, соперник очень много атаковал. С другой стороны, было заметно, что все игроки бились за одну поставленную цель. Считаю, что мы начали прогрессировать, но пока рано говорить по двум играм. Новый тренер? Все футболисты – профессионалы, поэтому просто ждем, что будет дальше», - сказал испанец в эфире Sky Sports.

Отметим, что после встречи с «Челси» манкунианцы остались на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.