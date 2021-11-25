Петер Шмейхель хотел бы видеть на посту наставника «МЮ» Стива Брюса

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель считает, что идеальным кандидатом на должность главного тренера команды является экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс. По словам датчанина, манкунианцам стоит довериться именно 60-летнему английскому специалисту.

«Мне нравится эта идея. Речь идет о временном тренере, поэтому нужен человек, который уже знаком с клубом. Тем более, в Манчестере его все знают и уважают. Это было бы фантастическим решением проблемы», - приводит слова Шмейхеля британский таблоид The Sun.

Отметим, что Брюс провел за «МЮ» свыше 300 поединков во время своей игровой карьеры. Ранее его приглашение инициировал сам Алекс Фергюсон.