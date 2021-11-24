Зидан и Почеттино, в сторонку! Идеальный тренер для «МЮ» – Брендан Роджерс

Как это часто бывает в топ-клубах, сразу же за отставкой тренера следуют порции слухов о его преемнике. К матчу с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов клуб не успел найти замену Сульшеру, поэтому на игру команду выводил Майк Каррик, работавший помощником в штабе норвежского специалиста. Самый вероятный кандидат на замену отсеялся – Антонио Конте чуть ранее возглавил «Тоттенхэм». Сейчас же в списке претендентов на должность фигурируют Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Брендан Роджерс из «Лестера», Эрик тен Хаг из «Аякса», Грэм Поттер из «Брайтона», безработные Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде и спортивный директор «Локомотива» Ральф Рангник. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему самый подходящий тренер для «МЮ» – это Брендан Роджерс.
«Манчестер Юнайтед» – клуб, который не будет экономить на главном тренере. Сульшеру не удалось внедрить свой стиль в «МЮ», а поэтому новому специалисту даже не придётся перенастраивать подопечных под свои взгляды. «Красные дьяволы» нуждаются в системном специалисте, у которого уже был опыт вхождения в должность посреди сезона, он работал со звёздами и проспектами одновременно, а также может правильно общаться с футболистами.
Один из фаворитов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» – Брендан Роджерс. Адаптивность – одно из главных преимуществ ирландца. Его «Лестер» прекрасно подстраивается под соперников, как в атаке, так и в защите. В этом сезоне АПЛ «лисы» играли по семи схемам. Большая тактическая вариативность в лиге только у двух клубов – «Астон Виллы» и «Брайтона». Роджерс регулярно переходит от игры с двумя центральными защитниками на трёх.
В сезоне-2020/21 эксперименты Роджерса были связаны с травмами защитников Джеймса Джастина и Уэса Фофана. Впрочем, даже несмотря на отсутствие ключевых игроков обороны, «Лестер» по xGA (ожидаемые пропущенные голы) в АПЛ уступил только пяти командам. В сезоне-2021/22 проблемы «Лестера» усугубились – кроме Фофана и Джастина в лазарет попадали ещё Джонни Эванс с Нампали Менди, тогда как новички не могли адаптироваться. Сейчас по xGA подопечные Роджерса занимают 8-е место – 18,71. Пропустил «Лестер» с начала сезона 21 мяч. Больше голов побывало лишь в воротах «Норвича» и «Ньюкасла». Когда наступил небольшой перерыв, связанный с матчами сборных, Роджерс пытался его использовать для перенастройки тактики игры без мяча, но завершилось всё печально – 0:3 от «Челси». Впрочем, это всего лишь временный спад, который объясняется травмами игроков обороны.
Когда ирландец возглавил «Лестер», ему удалось выстроить хорошие отношения с главной звездой команда Джейми Варди. Перед Роджерсом Клоду Пюэлю этого не удалось добиться. Бомбардир неоднократно говорил, что «лисам» не подходит тактика француза, а после поражения от «МЮ» (0:1) Варди обругал наставника в окружении партнёров, ведь тот пошёл поздравлять с победой своего соотечественника Поля Погба.
Под руководством Пюэля Варди отметился 23 голами. Для этого Джейми понадобился 51 матч. При Роджерсе Варди повторил статистику, но сделал это намного быстрее – за 25 матчей. Бомбардир «Лестера» не стесняется расхваливать нынешнего главного тренера. Варди отметил, что Роджерс приехал в клуб со своими идеями, и футболисты сразу же их приняли. Также Джейми отмечает, что Брендан проводит классную персональную работу с подопечными. Если Роджерс перейдёт в «МЮ», там столкнётся с другой звездой. Правда, не локального, а мирового уровня. Речь о Криштиану.
Не менее важно и то, как ирландский специалист работает с молодёжью. Роджерс не боится подтягивать перспективных парней в основу. При Брендане 17-летний Рахим Стерлинг имел 24 матча в АПЛ. Приехавший в «Ливерпуль» 20-летний Филиппе Коутиньо отыграл 33 матча в АПЛ в своём первом полноценном сезоне. Эмре Джан в 20 лет тоже был игроком основного состава. В «Лестере» история повторилась – Юри Тилеманс и Харви Барнс без объективных причин не пропускают матчи. Для «МЮ» важно, чтобы тренер умел работать с молодёжью, ведь в команде есть 20-летний Гринвуд, 21-летний Санчо и ещё 7 футболистов, которым от 22 до 25 лет.
Роджерс – высокооплачиваемый специалист, но для «МЮ» это не проблема. У Брендана много положительных профессиональных качеств: тактическая гибкость, опыт работы в топ-клубе, классная персональная работа с футболистами. Единственное, что может помешать – желание Роджерса остаться в «Лестере», о чём он заявил после недавнего поражения от «Челси». Впрочем, если «красные дьяволы» предложат солидный контракт, наверняка ирландец может не устоять.
Владислав АВРАМЕНКО
вряд ли..... Карт Бланш дадут Каррику хотя бы до рождественских каникул... Хотя может быть всё чит угодно....