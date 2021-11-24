Зидан и Почеттино, в сторонку! Идеальный тренер для «МЮ» – Брендан Роджерс

Как это часто бывает в топ-клубах, сразу же за отставкой тренера следуют порции слухов о его преемнике. К матчу с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов клуб не успел найти замену Сульшеру, поэтому на игру команду выводил Майк Каррик, работавший помощником в штабе норвежского специалиста. Самый вероятный кандидат на замену отсеялся – Антонио Конте чуть ранее возглавил «Тоттенхэм». Сейчас же в списке претендентов на должность фигурируют Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Брендан Роджерс из «Лестера», Эрик тен Хаг из «Аякса», Грэм Поттер из «Брайтона», безработные Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде и спортивный директор «Локомотива» Ральф Рангник. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему самый подходящий тренер для «МЮ» – это Брендан Роджерс.

«Манчестер Юнайтед» – клуб, который не будет экономить на главном тренере. Сульшеру не удалось внедрить свой стиль в «МЮ», а поэтому новому специалисту даже не придётся перенастраивать подопечных под свои взгляды. «Красные дьяволы» нуждаются в системном специалисте, у которого уже был опыт вхождения в должность посреди сезона, он работал со звёздами и проспектами одновременно, а также может правильно общаться с футболистами.

Один из фаворитов на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» – Брендан Роджерс. Адаптивность – одно из главных преимуществ ирландца. Его «Лестер» прекрасно подстраивается под соперников, как в атаке, так и в защите. В этом сезоне АПЛ «лисы» играли по семи схемам. Большая тактическая вариативность в лиге только у двух клубов – «Астон Виллы» и «Брайтона». Роджерс регулярно переходит от игры с двумя центральными защитниками на трёх.

В сезоне-2020/21 эксперименты Роджерса были связаны с травмами защитников Джеймса Джастина и Уэса Фофана. Впрочем, даже несмотря на отсутствие ключевых игроков обороны, «Лестер» по xGA (ожидаемые пропущенные голы) в АПЛ уступил только пяти командам. В сезоне-2021/22 проблемы «Лестера» усугубились – кроме Фофана и Джастина в лазарет попадали ещё Джонни Эванс с Нампали Менди, тогда как новички не могли адаптироваться. Сейчас по xGA подопечные Роджерса занимают 8-е место – 18,71. Пропустил «Лестер» с начала сезона 21 мяч. Больше голов побывало лишь в воротах «Норвича» и «Ньюкасла». Когда наступил небольшой перерыв, связанный с матчами сборных, Роджерс пытался его использовать для перенастройки тактики игры без мяча, но завершилось всё печально – 0:3 от «Челси». Впрочем, это всего лишь временный спад, который объясняется травмами игроков обороны.

Когда ирландец возглавил «Лестер», ему удалось выстроить хорошие отношения с главной звездой команда Джейми Варди. Перед Роджерсом Клоду Пюэлю этого не удалось добиться. Бомбардир неоднократно говорил, что «лисам» не подходит тактика француза, а после поражения от «МЮ» (0:1) Варди обругал наставника в окружении партнёров, ведь тот пошёл поздравлять с победой своего соотечественника Поля Погба.

Под руководством Пюэля Варди отметился 23 голами. Для этого Джейми понадобился 51 матч. При Роджерсе Варди повторил статистику, но сделал это намного быстрее – за 25 матчей. Бомбардир «Лестера» не стесняется расхваливать нынешнего главного тренера. Варди отметил, что Роджерс приехал в клуб со своими идеями, и футболисты сразу же их приняли. Также Джейми отмечает, что Брендан проводит классную персональную работу с подопечными. Если Роджерс перейдёт в «МЮ», там столкнётся с другой звездой. Правда, не локального, а мирового уровня. Речь о Криштиану.

Не менее важно и то, как ирландский специалист работает с молодёжью. Роджерс не боится подтягивать перспективных парней в основу. При Брендане 17-летний Рахим Стерлинг имел 24 матча в АПЛ. Приехавший в «Ливерпуль» 20-летний Филиппе Коутиньо отыграл 33 матча в АПЛ в своём первом полноценном сезоне. Эмре Джан в 20 лет тоже был игроком основного состава. В «Лестере» история повторилась – Юри Тилеманс и Харви Барнс без объективных причин не пропускают матчи. Для «МЮ» важно, чтобы тренер умел работать с молодёжью, ведь в команде есть 20-летний Гринвуд, 21-летний Санчо и ещё 7 футболистов, которым от 22 до 25 лет.

Роджерс – высокооплачиваемый специалист, но для «МЮ» это не проблема. У Брендана много положительных профессиональных качеств: тактическая гибкость, опыт работы в топ-клубе, классная персональная работа с футболистами. Единственное, что может помешать – желание Роджерса остаться в «Лестере», о чём он заявил после недавнего поражения от «Челси». Впрочем, если «красные дьяволы» предложат солидный контракт, наверняка ирландец может не устоять.

Владислав АВРАМЕНКО