Тухель рассказал, почему Жоржиньо допустил результативную ошибку в матче против «МЮ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал эпизод с ошибкой Жоржиньо в матче против «Манчестер Юнайтед», которая привела к пропущенному голу. Немецкий специалист рассказал, что помешало футболисту лучше сыграть в том моменте.

«Считаю, что он неправильно оценил ситуацию. Но, Жоржиньо также был ослеплен освещением на стадионе, поэтому в последние мгновения потерял мяч с поля зрения. Однако, я отмечу его характер – после случившегося он не опустил голову, а вызвался исполнять решающий пенальти. Рад, что ему удалось совладать с этим давлением», - приводит слова Тухеля официальный сайт клуба.

Уточним, что ничья в поединке с манкунианцами позволила «Челси» удержать лидерство в АПЛ.