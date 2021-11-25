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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эксперты назвали имя безусловного фаворита на должность наставника «Манчестер Юнайтед»

25 Ноября 2021 • 20:13 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

«Манчестер Юнайтед» спонтанно уволил главного тренера Уле Гуннара Сульшера, не имея хороших вариантов ему на замену. В руководстве «красных дьяволов» судорожно ищут специалистов, готовых немедленно приступить к работе. Поступает информация о предложениях тренерам, которые в данный момент трудятся с другими коллективами.

Впрочем, наиболее вероятным является вариант с Ральфом Рангником, который ранее тренировал «Шальке»  и «РБ Лейпциг», а сейчас консультирует московский «Локомотив».

Букмекеры не сомневаются в том, что именно Рангник примет «МЮ», вероятность подобного развития событий - 94%. Мизерные шансы имеют Майкл Каррик, Маурисио Почеттино, Эрнесто Вальверде и Люсьен Фавр.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Уле Гуннар Сульшер
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