Эксперты назвали имя безусловного фаворита на должность наставника «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» спонтанно уволил главного тренера Уле Гуннара Сульшера, не имея хороших вариантов ему на замену. В руководстве «красных дьяволов» судорожно ищут специалистов, готовых немедленно приступить к работе. Поступает информация о предложениях тренерам, которые в данный момент трудятся с другими коллективами.

Впрочем, наиболее вероятным является вариант с Ральфом Рангником, который ранее тренировал «Шальке» и «РБ Лейпциг», а сейчас консультирует московский «Локомотив».

Букмекеры не сомневаются в том, что именно Рангник примет «МЮ», вероятность подобного развития событий - 94%. Мизерные шансы имеют Майкл Каррик, Маурисио Почеттино, Эрнесто Вальверде и Люсьен Фавр.