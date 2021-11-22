Руни обратился к игрокам «МЮ» после увольнения Сульшера

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни обратился к футболистам команды после увольнения Уле Гуннара Сульшера, раскритиковав поведение коллектива. В частности, наставник «Дерби» обратил внимание на выступление манкунианцев в матче против «Уотфорда».

«Мне, как тренеру, было больно наблюдать за происходящим. Нет прощения некоторым игрокам, которое при ошибках размахивают руками и винят своих партнеров. Это неприемлемо. Если они хотят чего-то добиться, то теперь должны взять себя в руки. Тем более, у них есть отличные примеры в виде более опытных исполнителей. Теперь необходимо исправиться в глазах болельщиков», - приводит слова Руни France2.