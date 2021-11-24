Магуайр: «Если вернём уверенность, то с таким игроком, как Роналду, снова начнём регулярно выигрывать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр считает, что у его команды есть все перспективы вернуться на победный путь и рассчитывать на глобальный успех в различных турнирах.

«Нужно сделать так, чтобы матч с «Вильярреалом» стал отправной точкой. Нам просто необходимо вернуть уверенность в собственных силах. Если удастся это сделать, то снова начнем регулярно выигрывать. Тем более, в составе с таким игроком, как Криштиану Роналду, будем способны на многое», - рассказал футболист в эфире BBC Sport.

Стоит упомянуть, что совсем скоро у «Юнайтед» должен появиться новый главный тренер после увольнения Уле Гуннара Сульшера.