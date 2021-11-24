Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 497 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр: «Если вернём уверенность, то с таким игроком, как Роналду, снова начнём регулярно выигрывать»

24 Ноября 2021 • 23:10 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр считает, что у его команды есть все перспективы вернуться на победный путь и рассчитывать на глобальный успех в различных турнирах.

«Нужно сделать так, чтобы матч с «Вильярреалом» стал отправной точкой. Нам просто необходимо вернуть уверенность в собственных силах. Если удастся это сделать, то снова начнем регулярно выигрывать. Тем более, в составе с таким игроком, как Криштиану Роналду, будем способны на многое», - рассказал футболист в эфире BBC Sport.

Стоит упомянуть, что совсем скоро у «Юнайтед» должен появиться новый главный тренер после увольнения Уле Гуннара Сульшера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
24 Ноября 2021 в 23:50
С Роналду то может и выиграете ,а вот с тобой...это под вопросом . И говорить нужно по другому ,когда мы будем играть все ( особенно магуаер ) как роналду,то мы выиграем ,а не с роналду ...
На Евро-Футболе:
Новости
24 Ноября
23:10 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «Если вернём уверенность, то с таким игроком, как Роналду, снова начнём регулярно выигрывать» 1
22:31 · Англия. Премьер-лига
Эмери – ещё один кандидат на вакантное место тренера в «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» рискует потерять основного левого защитника до конца сезона
20:14 · Англия. Премьер-лига
Фавр попал в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» слухи
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Рангник не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
16:53 · Англия. Премьер-лига
​Книга «Люди Путина»: Абрамович выиграл суд
15:45 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» переключился на Вальверде 5 слухи
15:23 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по Почеттино, «ПСЖ» отказал 13 слухи
14:51 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» вышел на Руди Гарсию слухи
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Эмерсон рассказал о запретах Конте в плане еды 2
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Милан» - очередной претендент на Ляказетта
12:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» связался с Манчини, но получил отказ 8 слухи
12:38 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» повесил ценник на Баркли
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выделит 80 млн евро на трансфер Влаховича 4
09:58 · Англия. Премьер-лига
​Канте и Чилуэлл угодили в лазарет «Челси» 2
Все новости
Рекомендуем