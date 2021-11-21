Игроки «МЮ» считают, что от наблюдений за работой Роналду и Кавани получили больше пользы, чем от самих тренировок Сульшера

Британская пресса поделилась занимательной информацией касательно реакции футболистов «Манчестер Юнайтед» на увольнение Уле Гуннара Сульшера. Несмотря на то, что игроки хорошо относятся к своему уже бывшему наставнику, многим из них были непонятны методы работы норвежца.

Как уверяет издание The Telegraph, многие разочаровались в тренере за последние несколько недель. Согласно источнику, они считают, что наблюдения за занятиями в паре Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани принесли им гораздо больше пользы, чем сами тренировки с Сульшером.

При этом отмечается, что и к игрокам есть различного рода претензии. Как минимум, недостаточно усилий прикладывают молодые исполнители - так думали некоторые ассистенты и даже Роналду.