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Стали известны новые детали по поводу нового наставника «МЮ» - Почеттино думает, тен Хаг согласен, а Рангник и Блан предложили свои услуги слухи

21 Ноября 2021 • 18:11 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
28.11 19:30

Стоило «Манчестер Юнайтед» уволить Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды, как тут же активно начали обсуждаться кандидаты на вакантное место. Британская пресса мгновенно разузнала все детали переговоров руководства манкунианцев с различными претендентами.

Как стало известно Sky Sports, Почеттино положительно отреагировал на новость о том, что его намерены пригласить в Англию следующим летом. Но, он пока не спешит с решением. Сейчас же свои услуги на пост временного наставника «МЮ» предложили Лоран Блан и представитель «Локомотива» Ральф Рангник – об этом свидетельствует журналист Николо Скира.

А вот журналисты издания The Mirror сообщают, что все планы вышеуказанных тренеров может сломать Эрик тен Хаг. Согласно источнику, голландец горит желанием попробовать свои силы в манчестерском клубе. Проблемой может стать лишь позиция боссов «Аякса» - они не хотят отпускать специалиста посреди сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Лоран Блан Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг
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