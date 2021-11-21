Стоило «Манчестер Юнайтед» уволить Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды, как тут же активно начали обсуждаться кандидаты на вакантное место. Британская пресса мгновенно разузнала все детали переговоров руководства манкунианцев с различными претендентами.

Как стало известно Sky Sports, Почеттино положительно отреагировал на новость о том, что его намерены пригласить в Англию следующим летом. Но, он пока не спешит с решением. Сейчас же свои услуги на пост временного наставника «МЮ» предложили Лоран Блан и представитель «Локомотива» Ральф Рангник – об этом свидетельствует журналист Николо Скира.

А вот журналисты издания The Mirror сообщают, что все планы вышеуказанных тренеров может сломать Эрик тен Хаг. Согласно источнику, голландец горит желанием попробовать свои силы в манчестерском клубе. Проблемой может стать лишь позиция боссов «Аякса» - они не хотят отпускать специалиста посреди сезона.