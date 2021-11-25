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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван дер Ваарт в грубой форме раскритиковал Магуайра

25 Ноября 2021 • 17:47 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
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28.11 19:30

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Анализируя выступления манкунианской команды в интервью для TalkSport, эксперт заострил свое внимание на персоне вице-капитана сборной Англии.

«Я много говорю о Гарри, поэтому стараюсь не попадаться ему на глаза. Но он действительно играет дерьмово! Ох, сколько раз я уже повторял эту фразу. Не могу принять тот факт, что «Юнайтед» заплатил за него 90 миллионов евро», - иронично прокомментировал ван дер Ваарт.

Напомним, что ранее голландец также «прошелся» по Лионелю Месси, обвинив того в проблемах «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Ван Дер Ваарт Гарри Магуайр
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