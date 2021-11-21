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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт считает, что его недооценивают в «Челси»

21 Ноября 2021 • 18:57 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
28.11 19:30

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт страдает из-за недооценки в лондонском коллективе. Футболист недоволен тем фактом, что все внимание приковано к другим статусным игрокам, несмотря на его вклад в результаты команды.

Согласно информации, предоставленной Daily Star, Маунт по-настоящему разочарован текущим положением дел. Англичан не согласен отступать на вторые роли после успешно проведенного прошлого сезона.

Вполне вероятно, что уже совсем скоро футболист проведет разговор с главным тренером Томасом Тухелем. К слову, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги на счету 22-летнего полузащитника уже пять результативных действий – три гола и два ассиста в девяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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