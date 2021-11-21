Маунт считает, что его недооценивают в «Челси»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт страдает из-за недооценки в лондонском коллективе. Футболист недоволен тем фактом, что все внимание приковано к другим статусным игрокам, несмотря на его вклад в результаты команды.

Согласно информации, предоставленной Daily Star, Маунт по-настоящему разочарован текущим положением дел. Англичан не согласен отступать на вторые роли после успешно проведенного прошлого сезона.

Вполне вероятно, что уже совсем скоро футболист проведет разговор с главным тренером Томасом Тухелем. К слову, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги на счету 22-летнего полузащитника уже пять результативных действий – три гола и два ассиста в девяти матчах.