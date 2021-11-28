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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду: «Продолжаем следовать нашим целям»

28 Ноября 2021 • 23:42 Комментировать
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча с «Челси» опубликовал у себя в «Инстаграме» пост, в котором высказался касательно дальнейших планов команды на сезон.

«Нас впереди ждет еще долгий путь. Нет ничего невозможного, если ты выступаешь за «Манчестер Юнайтед». Мы будем до конца следовать нашим целям», - написал португалец, намекнув на намерения манкунианцев исправить текущее положение дел во внутреннем первенстве.

Впрочем, Криштиану не был столь положительно настроен после финального свистка в игре с «Челси» - он, как и Бруну Фернандеш, сразу направился в подтрибунное помещение с разочарованным выражением лица.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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