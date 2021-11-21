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С момента ухода Фергюсона «Манчестер Юнайтед» потратил 45 миллионов евро на увольнения тренеров

21 Ноября 2021 • 20:08 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
28.11 19:30

С того момента, как сэр Алекс Фергюсон в 2013 году покинул «Манчестер Юнайтед», клубу пришлось пережить уже четыре увольнения главных тренеров команды. Британское издание Daily Nation отмечает, что подобная роскошь обошлась манкунианцем не дешево.

Согласно предоставленным данным, «МЮ» выплатил около 45 миллионов евро неустойки за этот отрезок времени. В апреле 2014 года Дэвид Мойес получил восемь с половиной миллионов компенсации, в мае 2016 года с десятью миллионами из Манчестера уехал Луи ван Галь, рекордсменом по сумме выплаты в декабре 2018 года стал Жозе Моуринью (18 миллионов), а сейчас свои девять миллионов получит и Уле Гуннар Сульшер.

Напомним, что на данный момент продолжаются активные поиски нового наставника – у боссов «Юнайтед» уже есть целый список возможных претендентов, с которыми наверняка будут начаты переговоры. Среди них - Ральф Рангник, занимающий должность в структуре московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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