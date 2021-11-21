После увольнения Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» у руководства манкунианцев появился целый список возможных преемников норвежского специалиста. Очередным претендентом на вакантное место стал нынешний наставник «Севильи» Хулен Лопетеги.

По информации местного авторитетного издания Manchester Evening News, кандидатуру испанца боссам «МЮ» предложил агент Криштиану Роналду, Жорже Мендеш. Сообщается, что бывший рулевой «Реала» не против возглавить английскую команду.

Уточним, что в таком случае «Юнайтед» придется выплатить компенсацию «Севилье», которая при Лопетеги пока располагается на втором месте Ла Лиги. Ранее клуб уже заплатил около 10 миллионов евро Сульшеру за расторжение контракта.