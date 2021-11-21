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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё один претендент: Лопетеги заинтересовал боссов «Манчестер Юнайтед» слухи

21 Ноября 2021 • 19:20 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
28.11 19:30

После увольнения Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» у руководства манкунианцев появился целый список возможных преемников норвежского специалиста. Очередным претендентом на вакантное место стал нынешний наставник «Севильи» Хулен Лопетеги.

По информации местного авторитетного издания Manchester Evening News, кандидатуру испанца боссам «МЮ» предложил агент Криштиану Роналду, Жорже Мендеш. Сообщается, что бывший рулевой «Реала» не против возглавить английскую команду.

Уточним, что в таком случае «Юнайтед» придется выплатить компенсацию «Севилье», которая при Лопетеги пока располагается на втором месте Ла Лиги. Ранее клуб уже заплатил около 10 миллионов евро Сульшеру за расторжение контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хулен Лопетеги
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
21 Ноября 2021 в 21:30
то же нормальный вариант он так не хило поднял Севилью, которая в последние годы борется почти что за чемпионство, но это заслуга Барсы и Реала которые в свою очередь последние годы очень сильно сдали...
Манкунианец76
21 Ноября 2021 в 19:48
не,не нужен он нам....Все российские болелы сразу отметут его из за "неправильного"имени)))))
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