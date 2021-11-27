Ральф Рангник, занимающий на данный момент одну из ведущих должностей в «Локомотиве», все ближе к назначению главным тренером «Манчестер Юнайтед». Более того, британской прессе удалось разузнать еще несколько деталей возможного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист пробудет в роли наставника до конца сезона, после чего начнет работать консультантом в структуре клуба. Но, как стало известно журналистам Daily Mail, не исключается, что в случае успешных результатов руководство «МЮ» может оставить его у руля команды.

Согласно источнику, сам Рангник не против подобного развития событий. К слову, когда-то таким образом свое место заслужил Уле Гуннар Сульшер, которого поначалу также приглашали в качестве временного тренера.