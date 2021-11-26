В «МЮ» не согласовывали кандидатуру Рангника с Фергюсоном

После ухода с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2013 году сэр Алекс Фергюсон сохраняет большое влияние на процессы в клубе. Именно он сам выбрал преемника, доверив команду Дэвиду Мойесу, который, впрочем, не продержался на «Олд Траффорд» и года.

Как сообщает the Mirror, привлечение на должность временного главного тренера Ральфа Рангника не было согласовано с Алексом Фергюсоном. Ранее в СМИ основными кандидатами на должность рулевого «МЮ» назывались Зинедин Зидан, Брендан Роджерс и Маурисио Почеттино. Также поступали сведения, что фаворитом Фергюсона был Стив Брюс.