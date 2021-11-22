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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Это абсурд»: Лопетеги отреагировал на слухи о назначении в «МЮ»

22 Ноября 2021 • 23:56 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1.62 3.90 5.60
28.11 19:30

На днях появились слухи, что главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги является одним из кандидатов на вакантное место в «Манчестер Юнайтед» после увольнения Уле Гуннара Сульшера. Сообщалось, что на сделку может повлиять агент Криштиану Роналду, Жорже Мендеш, который также представляет интересы испанского специалиста.

Однако, сам Лопетеги успел опровергнуть информацию об его возможном переезде на Туманный Альбион. На предматчевой пресс-конференции накануне поединка «Севильи» с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов он ответил журналистам следующее: «Пожалуйста, спрашивайте меня только о шансах победить соперника. При всем уважении, но все эти слухи – абсурд».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Хулен Лопетеги
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