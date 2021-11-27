В «ПСЖ» согласились провести переговоры с «МЮ» по Почеттино в конце сезона

По всей видимости, «ПСЖ» в конечном итоге удалось договориться о возможном сотрудничестве со следующего сезона с Зинедином Зиданом. Такие догадки у французской прессы появились после того, как клуб согласился следующим летом провести переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного перехода Маурисио Почеттино.

Такой информацией поделились журналисты портала Goal. Согласно источнику, французы не отпустят аргентинского специалиста раньше июня, но после этого рассмотрят предложение манкунианцев.

К тому времени «Юнайтед» будет довольствоваться временным тренером, коим наверняка станет Ральф Рангник – о назначении немца в Англии говорят уже как о свершившемся факте.