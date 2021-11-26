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Клопп - о приходе Рангника в «МЮ»: «Это определённо плохие новости для других клубов»

26 Ноября 2021 • 16:28 Комментировать
Ливерпуль
...
Саутгемптон
1.28 5.90 10.00
27.11 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает сильным решение руководства «Манчестер Юнайтед» доверить первую команду Ральфу Рангнику, который на сегодняшний день руководит спортивным направлением в «Локмотиве».

- К сожалению, хороший тренер приезжает в Англию, в «Манчестер Юнайтед». Вот так. Он построил с нуля два клуба в Германии и вывел их на высокий уровень, «Хоффенхайм» и «РБ Лейпциг». Его призвание - быть тренером. «МЮ» будет организованной командой на поле. Это определенно плохие новости для других клубов, - приводит слова Клоппа Football Daily.

Напомним, что ранее руководство «красных дьяволов» отправило в отставку Уле Гуннара Сульшера, который возглавлял первую команду на протяжении трех лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Юрген Клопп
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