Клопп остался недоволен игрой «Ливерпуля» в победном матче против «Саутгемптона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги поединка своей команды против «Саутгемптона», который закончился со счетом 4:0 в пользу мерсисайдцев. Журналисты остались удивлены, когда немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции начал отмечать негативные аспекты в игре своих подопечных.

«Честно, я недоволен некоторыми моментами. Мы слишком многое разрешили сопернику организовать у наших ворот. С одной стороны, я рад, что Алиссон совершает крутые сэйвы, с другой стороны, понимаю, что нельзя допускать подобных выходов на голкипера. Что исправить? Надо быть стабильными, агрессивными, безжалостными, по максимуму», - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.