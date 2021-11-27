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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах отличился результативными действиями за «Ливерпуль» в последних 11 матчах АПЛ

27 Ноября 2021 • 19:13 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Саутгемптон
1.28 5.90 10.00
2-й тайм

Поединок против «Саутгемптона» складывается для «Ливерпуля» наилучшим образом – уже к 55-й минуте мерсисайдцы ведут в счете в четыре мяча, а вингеру команды Мохамеду Салаху удалось отметиться уникальным достижением.

В эпизоде со вторым голом египтянин записал на свой счет ассист на Диогу Жоту, тем самым отличившись результативным действием в своем 11-м поединке подряд в рамках английской Премьер-лиги. При этом, он до сих пор остается лучшим бомбардиром чемпионата с отрывом в три гола от ближайших преследователей, коими являются его партнеры – все тот же Жота, а также Садио Мане.

К слову, успешность Салаха пока не помогла «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ, уступая лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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28.11  17:00 Лестер ... Уотфорд 1.47 4.8 6.6
28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
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