Салах отличился результативными действиями за «Ливерпуль» в последних 11 матчах АПЛ

Поединок против «Саутгемптона» складывается для «Ливерпуля» наилучшим образом – уже к 55-й минуте мерсисайдцы ведут в счете в четыре мяча, а вингеру команды Мохамеду Салаху удалось отметиться уникальным достижением.

В эпизоде со вторым голом египтянин записал на свой счет ассист на Диогу Жоту, тем самым отличившись результативным действием в своем 11-м поединке подряд в рамках английской Премьер-лиги. При этом, он до сих пор остается лучшим бомбардиром чемпионата с отрывом в три гола от ближайших преследователей, коими являются его партнеры – все тот же Жота, а также Садио Мане.

К слову, успешность Салаха пока не помогла «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ, уступая лондонскому «Челси».