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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Ливерпуле» уже знают преемника Клоппа – это не Джераррд

17 Ноября 2021 • 23:44 Комментировать
Ливерпуль
...
Саутгемптон
27.11 18:00

В «Ливерпуле» уже начинают готовиться к тому, что Юрген Клопп по окончании действующего контракта покинет Англию. Это произойдет летом 2024 года, если немецкий специалист не поменяет своего решения.

Как свидетельствует издание Daily Express, руководство мерсисайдцев уже определилось с фамилией тренера, который заменит Клоппа на должности рулевого команды. Согласно источнику, преемником немца станет его нынешний ассистент, Пепейн Лейндерс.

Лейндерс – бывший голландский футболист, находящийся в структуре «Ливерпуля» с 2014 года. Таким образом, боссы клуба хотят сохранить ту философию, которую годами футболистам прививал Клопп.

Примечательно, что ранее потенциальным сменщиком считался Стивен Джераррд, возглавивший недавно «Астон Виллу», но прогнозы СМИ оказались ложными.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Пепейн Лейндерс
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