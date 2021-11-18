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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: «Был бы рад, если бы Клопп подписал пожизненный контракт с «Ливерпулем»

18 Ноября 2021 • 16:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
2.65 3.40 2.70
20.11 18:00

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне новоиспеченный главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард признался, что возможное назначение на должность наставника в свой родной клуб не является для него приоритетной целью.

«Я полностью сфокусирован на «Астон Вилле», благодарен всем, что получил шанс работать здесь. Это не трамплин для того, чтобы в будущем претендовать на место в «Ливерпуле». Скажу честно, сейчас у них работает один из лучших специалистов мира. Если Юрген Клопп прямо сегодня поставит подпись под пожизненным контрактом, то я буду только рад», - ответил Джеррард на пресс-конференции.

Добавим, что свой дебютный матч на новом поприще англичанин проведет против «Брайтона» в рамках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп
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