Джеррард: «Был бы рад, если бы Клопп подписал пожизненный контракт с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне новоиспеченный главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард признался, что возможное назначение на должность наставника в свой родной клуб не является для него приоритетной целью.

«Я полностью сфокусирован на «Астон Вилле», благодарен всем, что получил шанс работать здесь. Это не трамплин для того, чтобы в будущем претендовать на место в «Ливерпуле». Скажу честно, сейчас у них работает один из лучших специалистов мира. Если Юрген Клопп прямо сегодня поставит подпись под пожизненным контрактом, то я буду только рад», - ответил Джеррард на пресс-конференции.

Добавим, что свой дебютный матч на новом поприще англичанин проведет против «Брайтона» в рамках АПЛ.