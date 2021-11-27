Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 199 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и почти догнал лидера

27 Ноября 2021 • 19:57 Комментировать
Ливерпуль
4:0
Саутгемптон
окончен

«Ливерпуль» набрал отличный темп и громит всех соперников подряд. В 13-м туре АПЛ под раздачу попал «Саутгемптон». Дубль Диого Жоты и гол Тьяго Алькантары позволили громить «святых» еще до перерыва, а затем Виргил ван Дейк поставил точку - 4:0.

«Кристал Пэлас» проиграл «Астон Вилле» (1:2), а «Норвич» и «Вулверхэмптон» сегодня не забивали - 0:0.

«Ливерпуль» с 28 очками в активе вплотную подобрался к «Челси».

Протокол игры  
Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
(1:0) Жота Диогу 2'    
(2:0) Жота Диогу 32'    
(3:0) Алькантара Тьяго 37'    
(4:0) Ван Дейк Виргил 52'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Конате Ибраима Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю Хендерсон Джордан   67' (Милнер Джеймс (   67') Фабиньо Энрике Алькантара Тьяго   59' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   59') Салах Мохамед Жота Диогу   81' (Минамино Такуми (   81') Мане Садио
Запасные: Келлехер Каомхин Уильямс Неко Цимикас Костас Мортон Тайлер Ориги Дивок Матип Жоэль
Маккарти Алекс Беднарек Ян   11'   46' (Телла Нейтан (   46') Лянко Войнович Салису Мохаммед Ливраменто Валентино Уорд-Праус Джеймс Ромеу Ориоль Перро Ромен   88' (Уокер-Питерс Кайл (   88') Броя Армандо Адамс Че   46' (Редмонд Натан (   46') Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян Диалло Ибраима Смолбон Вильям Лонг Шейн Уолкотт Тео Форстер Фрейзер
27 ноября. Стадион "Энфилд".
Протокол игры  
Норвич 0:0 Вулверхэмптон
Крул Тим Ааронс Макс Хэнли Грант Гибсон Бен   50' Уильямс Брендон Гилмор Билли   26' Норманн Матиас   35' (Рупп Лукас (   35') Маклин Кенни Сарджент Джош   68' (Цолис Христос (   68') Пукки Теэму Рашица Милот   82' (Дауэлл Киран (   82')
Запасные: Айда Адам Лис-Мелу Пьерр Ганн Энгус Яннулис Димитрис Кантуэлл Тодд Омобамиделе Эндрю
Са Жозе Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон   53'   76' (Дендонкер Леандер (   76') Невеш Рубен   31' Моутинью Жоау Аит-Нури Раян Тринкан Франсишку   68' (Траоре Адама (   68') Хименес Рауль Хи-Чан Хван
Запасные: Моуленд Луи Хувер Ки-Джана Кандл Люк Силва Фабио Марсал Фернандо Радди Джон
27 ноября. Стадион "Кэрроу Роуд".

 

Протокол игры  
Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла
    15' Таргетт Мэтт (0:1)
    86' Макгинн Джон (0:2)
Гуаита Висенте Уорд Джоэл   44' Томкинс Джеймс Гехи Марк Митчелл Тайрик Галлахер Конор Миливоевич Лука   56'   60' (Эзе Эберечи (   60') Куйяте Шейку Олисе Майкл Бентеке Кристиан Заха Уилфрид   29'   72' (Эдуар Одсонн (   72')
Запасные: Шлупп Джеффри Хьюз Уилл Айю Джордан Ридевальд Жайро Батлэнд Джек Келли Мартин Клайн Натаниэль
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти   29' Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Макгинн Джон Накамба Марвелус   54' Бэйли Леон   77' (Эль-Гази Анвар (   77') Рамси Джакоб   67' (Соарес Дуглас (   67'   74') Янг Эшли   85' (Буэндия Эмилиано (   85') Уоткинс Олли
Запасные: Ингс Дэнни Стир Джед Чуквуэмека Карни Туанзебе Аксел Сансон Морган Хаус Кортни
27 ноября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 2:0 Ньюкасл
окончен Ливерпуль 4:0 Саутгемптон
окончен Норвич 0:0 Вулверхэмптон
окончен Кристал Пэлас 1:2 Астон Вилла
Идет 45 минута Брайтон 0:0 Лидс
28.11  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.6 3.3 2.85
28.11  17:00 Манчестер Сити ... Вест Хэм 1.27 6.2 11
28.11  17:00 Лестер ... Уотфорд 1.47 4.8 6.6
28.11  17:00 Бёрнли ... Тоттенхэм 3.3 3.45 2.23
28.11  19:30 Челси ... Манчестер Юнайтед 1.96 3.55 4
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Ноября
21:22 · Англия. Премьер-лига
Кьеза подписался на игроков «Челси» в «Инстаграме» - до этого лидера «Ювентуса» активно сватали в АПЛ
21:10 · Англия. Премьер-лига
В «ПСЖ» согласились провести переговоры с «МЮ» по Почеттино в конце сезона
20:57 · Англия. Премьер-лига
Кэррик: «Матч с «Челси» - очень трудное испытание для «МЮ», но мы должны верить в успех»
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и почти догнал лидера
19:30 · Англия. Премьер-лига
Лукаку вернулся к занятиям в основной группе «Челси»
19:13 · Англия. Премьер-лига
Салах отличился результативными действиями за «Ливерпуль» в последних 11 матчах АПЛ
18:39 · Англия. Премьер-лига
Артета – о победе над «Ньюкаслом»: «Арсенал» реабилитировался после матча с «Ливерпулем»
18:17 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Раньше я был поклонником Месси, но сейчас, наверное, отдам предпочтение Роналду»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Рангник не против остаться главным тренером «МЮ» по окончании сезона слухи
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 4:0 (закончен)
17:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» без труда одолел «Ньюкасл» 1
16:30 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт ответил на вопрос об уходе из «Арсенала»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Известна зарплата Рангника в «Манчестер Юнайтед» 2
15:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Ньюкасл» - 2:0 (закончен)
14:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» сумму трансфера Торреса
Все новости
Рекомендуем