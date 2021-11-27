«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и почти догнал лидера

«Ливерпуль» набрал отличный темп и громит всех соперников подряд. В 13-м туре АПЛ под раздачу попал «Саутгемптон». Дубль Диого Жоты и гол Тьяго Алькантары позволили громить «святых» еще до перерыва, а затем Виргил ван Дейк поставил точку - 4:0.
«Кристал Пэлас» проиграл «Астон Вилле» (1:2), а «Норвич» и «Вулверхэмптон» сегодня не забивали - 0:0.
«Ливерпуль» с 28 очками в активе вплотную подобрался к «Челси».
Протокол игры
|Ливерпуль
|4:0
|Саутгемптон
|(1:0) Жота Диогу 2'
|(2:0) Жота Диогу 32'
|(3:0) Алькантара Тьяго 37'
|(4:0) Ван Дейк Виргил 52'
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Конате Ибраима • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Хендерсон Джордан 67' ( Милнер Джеймс ( 67') • Фабиньо Энрике • Алькантара Тьяго 59' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 59') • Салах Мохамед • Жота Диогу 81' ( Минамино Такуми ( 81') • Мане Садио
Запасные: Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Мортон Тайлер • Ориги Дивок • Матип Жоэль
Маккарти Алекс • Беднарек Ян 11' 46' ( Телла Нейтан ( 46') • Лянко Войнович • Салису Мохаммед • Ливраменто Валентино • Уорд-Праус Джеймс • Ромеу Ориоль • Перро Ромен 88' ( Уокер-Питерс Кайл ( 88') • Броя Армандо • Адамс Че 46' ( Редмонд Натан ( 46') • Армстронг Адам
Запасные: Валери Ян • Диалло Ибраима • Смолбон Вильям • Лонг Шейн • Уолкотт Тео • Форстер Фрейзер
27 ноября. Стадион "Энфилд".
Протокол игры
|Норвич
|0:0
|Вулверхэмптон
Крул Тим • Ааронс Макс • Хэнли Грант • Гибсон Бен • 50'Уильямс Брендон • Гилмор Билли • 26'Норманн Матиас 35' ( Рупп Лукас ( 35') • Маклин Кенни • Сарджент Джош 68' ( Цолис Христос ( 68') • Пукки Теэму • Рашица Милот 82' ( Дауэлл Киран ( 82')
Запасные: Айда Адам • Лис-Мелу Пьерр • Ганн Энгус • Яннулис Димитрис • Кантуэлл Тодд • Омобамиделе Эндрю
Са Жозе • Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон 53' 76' ( Дендонкер Леандер ( 76') • Невеш Рубен • 31'Моутинью Жоау • Аит-Нури Раян • Тринкан Франсишку 68' ( Траоре Адама ( 68') • Хименес Рауль • Хи-Чан Хван
Запасные: Моуленд Луи • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Силва Фабио • Марсал Фернандо • Радди Джон
27 ноября. Стадион "Кэрроу Роуд".
Протокол игры
|15' Таргетт Мэтт (0:1)
|86' Макгинн Джон (0:2)
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • 44'Томкинс Джеймс • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Галлахер Конор • Миливоевич Лука 56' 60' ( Эзе Эберечи ( 60') • Куйяте Шейку • Олисе Майкл • Бентеке Кристиан • Заха Уилфрид 29' 72' ( Эдуар Одсонн ( 72')
Запасные: Шлупп Джеффри • Хьюз Уилл • Айю Джордан • Ридевальд Жайро • Батлэнд Джек • Келли Мартин • Клайн Натаниэль
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • 29'Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Макгинн Джон • Накамба Марвелус • 54'Бэйли Леон 77' ( Эль-Гази Анвар ( 77') • Рамси Джакоб 67' ( Соарес Дуглас ( 67' ) • 74'Янг Эшли 85' ( Буэндия Эмилиано ( 85') • Уоткинс Олли
Запасные: Ингс Дэнни • Стир Джед • Чуквуэмека Карни • Туанзебе Аксел • Сансон Морган • Хаус Кортни
27 ноября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).