«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и почти догнал лидера

«Ливерпуль» набрал отличный темп и громит всех соперников подряд. В 13-м туре АПЛ под раздачу попал «Саутгемптон». Дубль Диого Жоты и гол Тьяго Алькантары позволили громить «святых» еще до перерыва, а затем Виргил ван Дейк поставил точку - 4:0.

«Кристал Пэлас» проиграл «Астон Вилле» (1:2), а «Норвич» и «Вулверхэмптон» сегодня не забивали - 0:0.

«Ливерпуль» с 28 очками в активе вплотную подобрался к «Челси».