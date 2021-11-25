На очередной встрече с советом директоров «Тоттенхэма» новоиспеченный главный тренер команды Антонио Конте выдвинул еще одну кандидатуру для усиления состава в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как свидетельствует британское издание Express.co.uk, итальянский специалист заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи. Футболист практически не получает игровой практики в текущем сезоне, поэтому местные журналисты ранее писали о его возможном уходе из клуба.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 10 миллионов евро. Альтернативным вариантом для «шпор» является футболист «Барселоны» Самуэль Юмтити.