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Конте определился с ещё одной трансферной целью «Тоттенхэма» - в Лондон может перебраться защитник «МЮ» слухи

25 Ноября 2021 • 15:49 Комментировать
Бёрнли
...
Тоттенхэм
3.80 3.60 1.95
28.11 17:00

На очередной встрече с советом директоров «Тоттенхэма» новоиспеченный главный тренер команды Антонио Конте выдвинул еще одну кандидатуру для усиления состава в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как свидетельствует британское издание Express.co.uk, итальянский специалист заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи. Футболист практически не получает игровой практики в текущем сезоне, поэтому местные журналисты ранее писали о его возможном уходе из клуба.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают потенциальную сделку в 10 миллионов евро. Альтернативным вариантом для «шпор» является футболист «Барселоны» Самуэль Юмтити.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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