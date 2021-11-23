Сэр Алекс Фергюсон продавливает Стива Брюса на должность тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Insider, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Фергюсон считает, что Стив Брюс обладает достаточным качеством и опытом, чтобы стабилизировать ситуацию в «Манчестер Юнайтед» и поработать до конца сезона 2021/2022, прежде чем уступить место.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в объявлении об увольнении Уле Гуннара Сульшера два дня назад сообщал о намерении найти временного тренера, который будет работать с командой до конца текущего сезона.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.