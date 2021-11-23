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​Фергюсон продавливает Стива Брюса на должность тренера «Манчестер Юнайтед» слухи

23 Ноября 2021 • 16:58 Комментировать (5)

Сэр Алекс Фергюсон продавливает Стива Брюса на должность тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Insider, ссылаясь на собственный источник, знакомый с ситуацией.

Фергюсон считает, что Стив Брюс обладает достаточным качеством и опытом, чтобы стабилизировать ситуацию в «Манчестер Юнайтед» и поработать до конца сезона 2021/2022, прежде чем уступить место.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в объявлении об увольнении Уле Гуннара Сульшера два дня назад сообщал о намерении найти временного тренера, который будет работать с командой до конца текущего сезона.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Стив Брюс
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ингерман
23 Ноября 2021 в 18:52
ай сизый нос уже давно должен безвылазно сидец в трахтире ацмирал бенбоу и под премиальный от заведения дешовый вискарик расказывац как он ышо в той жизне как-та пролетал нац таити.. )))
LMI
23 Ноября 2021 в 18:24
Правильно. Именно так. И МЮ в ближайшее время не будет конкурентом
ARTUR
23 Ноября 2021 в 18:05
Эти придурки когда поймут наконец ,что старый Ферги ,это и есть большая проблема ...
Boris
23 Ноября 2021 в 17:34
Ничего хорошего не жди, пока бывший тренер кого-то там продавливает. Либо пусть сам возьмется полгода поработать, либо даст людям самим принимать решения.
Alex1972
23 Ноября 2021 в 17:02
Брюс Уиллис был бы еще лучше.... Деменция старого сэра совсем зашкаливает....Хе...
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