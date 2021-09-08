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​Джикия: «Проблема сборной России во мне»

08 Сентября 2021 • 00:55 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

После победы над Мальтой (2:0) с журналистами пообщался защитник сборной России Георгий Джикия.

«Свист болельщиков с трибун? Был отрезок, когда Мальта хорошо контролировала мяч, и болельщики выразили недовольство. Это нормально», - сказал Джикия около «Открытие Арены».

«В прошлом отборе было проще? Футбол развивается. Мне не кажется, что наш футбол деградирует.

В чём проблема? Проблема во мне. Если вы ищете какую-то проблему, пускай эта проблема будет во мне», - самокритично сказал защитник российской сборной.

В следующем месяце сборную России ждут матчи против Словакии и Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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