​Джикия: «Проблема сборной России во мне»

После победы над Мальтой (2:0) с журналистами пообщался защитник сборной России Георгий Джикия.

«Свист болельщиков с трибун? Был отрезок, когда Мальта хорошо контролировала мяч, и болельщики выразили недовольство. Это нормально», - сказал Джикия около «Открытие Арены».

«В прошлом отборе было проще? Футбол развивается. Мне не кажется, что наш футбол деградирует.

В чём проблема? Проблема во мне. Если вы ищете какую-то проблему, пускай эта проблема будет во мне», - самокритично сказал защитник российской сборной.

В следующем месяце сборную России ждут матчи против Словакии и Словении.