Карпин усомнился в шансах Фернандеса сыграть против Мальты

Защитник Марио Фернандес, вероятно, не успеет восстановиться к ближайшему матчу квалификации к чемпионату мира.

Наставник сборной России ответил на интересующие прессу вопросы перед третьей игрой в рамках сентябрьской международной паузы. В частности, речь шла о кадровых проблемах команды.

Валерий Карпин рассказал, что ему пришлось ещё в матче с Хорватией снять с игры Марио Фернандеса: «Он почувствовал боль в области коленного сустава. Скорее всего, завтра Марио не сыграет».

По словам наставника национальной команды, Головин также не будет ему доступен в грядущем поединке: «К следующему октябрьскому сбору он должен восстановиться. Надеемся на это».