​На матче сборной России почтили память жертв ярославской трагедии

Во вторник сборная России противостоит Мальте в отборе на чемпионат мира-2022. По ходу игры на табло «Открытие Арены» появилось изображение горящей траурной свечи с датой «7.09.2021». На трибуне фанаты вывесили плакат с этой же датой и надписью: «Со льда в вечность».

Таким образом болельщики почтили память жертв ярославской трагедии, случившейся десять лет назад. Тогда крушение при взлёте потерпел самолёт, на котором на игру летела хоккейная команда ярославского «Локомотива». В этой страшной авиакатастрофе выжил только один пассажир. Все члены команды, находившиеся на борту, погибли.