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Чемпионат мира 2022

Смородская одним словом описала игру сборной России в поединке с Мальтой

08 Сентября 2021 • 12:52 Комментировать (3)
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», поделилась мнением об игре сборной России во вчерашнем поединке отбора чемпионата мира-2022 с командой Мальты. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

«Старательно. Качество еще хромает. Это связано с тем, что команды сыгрываются в тяжелых условиях. Это очень большой стресс», - поведала Смородская.

Сборная России на своем поле одолела Мальту со счетом 2:0. Голами отметились Смолов и Бакаев.

После шести туров Россия набрала 13 баллов и занимает второе место в таблице отборочной группы, уступая по разнице мячей Хорватии.

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Сборная России Ольга Смородская
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
08 Сентября 2021 в 13:22
Смородская одним словом описала игру сборной России в поединке с Мальтой
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ай у нас увезде так коротко и талантливо.. а патаму упереди планецы усей.. и фсе супостацы нам завидують.. )))
- Порко мадонна диум песто пербакко кастелло ди мио брано кьямаре ин че сервести хамдураля
- простите погорячился.. )))
Crocodile
08 Сентября 2021 в 13:39
Хасбик и Абдуросик, брат!
пресканфрэнцыя
Crocodile
08 Сентября 2021 в 13:09
«дети, в русском алфавите всего одна буква: абвгдеёжзиклмнопрсту………я»
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