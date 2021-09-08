Смородская одним словом описала игру сборной России в поединке с Мальтой

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», поделилась мнением об игре сборной России во вчерашнем поединке отбора чемпионата мира-2022 с командой Мальты. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».
«Старательно. Качество еще хромает. Это связано с тем, что команды сыгрываются в тяжелых условиях. Это очень большой стресс», - поведала Смородская.
Сборная России на своем поле одолела Мальту со счетом 2:0. Голами отметились Смолов и Бакаев.
После шести туров Россия набрала 13 баллов и занимает второе место в таблице отборочной группы, уступая по разнице мячей Хорватии.
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ай у нас увезде так коротко и талантливо.. а патаму упереди планецы усей.. и фсе супостацы нам завидують.. )))
- Порко мадонна диум песто пербакко кастелло ди мио брано кьямаре ин че сервести хамдураля
- простите погорячился.. )))
пресканфрэнцыя