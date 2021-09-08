Смородская одним словом описала игру сборной России в поединке с Мальтой

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента столичного «Локомотива», поделилась мнением об игре сборной России во вчерашнем поединке отбора чемпионата мира-2022 с командой Мальты. Ее слова приводит «Спорт-экспресс».

«Старательно. Качество еще хромает. Это связано с тем, что команды сыгрываются в тяжелых условиях. Это очень большой стресс», - поведала Смородская.

Сборная России на своем поле одолела Мальту со счетом 2:0. Голами отметились Смолов и Бакаев.

После шести туров Россия набрала 13 баллов и занимает второе место в таблице отборочной группы, уступая по разнице мячей Хорватии.