Плохая игра, но хорошая реализация: Россия обыграла Мальту

Сборная России одержала очередную победу в отборе к чемпионату мира, переиграв команду Мальты. Игра подопечных Валерия Карпина не понравилась, а успех был достигнут исключительно за счёт грубых ошибок соперника.

Во вторник сборная России проводила заключительный отборочный матч к чемпионату мира-2022 в рамках сентябрьской паузы. Дома подопечные Валерия Карпина принимали сборную Мальты, и необходимо было просто не оступиться. Первый матч с островитянами сложился не очень просто, однако в родных стенах все ждали только победы. Валерий Карпин даже решился на рискованный шаг - за сборную дебютировал центральный защитник Максим Осипенко, который заменил Георгия Джикию, оставшегося в запасе. С капитанской повязкой же на этот раз вышел, как и предполагалось, Фёдор Смолов.

Сборная России предсказуемо с первых минут завладела инициативой, а мальтийцы сели к своей штрафной. Гости старались действовать спокойно и выходить через пас, но попадали под прессинг наших ребят. Именно это и привело к быстрому голу. Уже на десятой минуте мальтийцы стали разыгрывать мяч в своей штрафной - Бонелло отдало мяч налево на Борга, на которого бросился Ионов. Защитник гостей занервничал и отдавал обратную передачу на своего вратаря, но Смолов того опередил и в касание пробил в цель.

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После этого мальтийцы провели пару атак, а Пол Мбонг пытался даже дальним ударом забросить мяч за шиворот Гилерме, но не попал в створ. Россияне же будет выманивали соперников, пытаясь быстрыми передачами найти впереди Ионова или Смолова, но зацепиться за мяч им не удавалось. Лишь в середине тайма наконец-то наша команда провела атаку, однако выстрел капитана с острого угла Бонелло парировал на угловой. Вскоре после этого счёт едва не стал равным. Островитяне получили право на штрафной, мяч заметался около у ворот, а затем последовал выстрел с близкого расстояния, но Дивеев принял его на себя.

По истечении получаса мальтийцы едва не привезли себе и второй гол. Мускат прерывал длинную передачу и сделал пас назад вратарю, который не был готов. Мяч катился в створ, но Бонелло успел догнать футбольный снаряд. При этом вратарь под прессингом Ионова вместо выноса решил отдать пас на Борга, который не был к этому готов. В итоге Смолов пробивал с близкого расстояния, но в створ не попал.

На последней минуте первого тайма уже россияне едва не привезли гол в свои ворот. Кузяев наливом фланге делал неаккуратную передачу назад на Гилерме, которую перехватил Монтебельо и с разворота пытался закрутить мяч в дальний угол, но к счастью не попал в створ. Почти тут же прозвучал свисток на перерыв. Сборная России вела в счёте, но вот игра скорее расстраивала.

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В начале второго тайма гости упустили ещё один момент. Мбонг пробил издали, и Гилерме не без труда отбил мяч перед собой, а Зобнин успел опередить Монтебельо, который пытался сыграть на добивании. Сборная России пыталась после этого прибавить, но до боевых моментов у ворот соперника дело не доходило. По истечении часа Гилерме просто выручил нашу команду. После заброса в штрафную Монтебельо в касание сделал передачу в центр, откуда Мбонг бил в противоток нашему вратарю, но он сумел сложиться и спасти ворота.

После этого сборная России взбодрилась и провела ряд атак, прижав мальтийцев к их воротам. За пятнадцать минут до конца поединка гости едва не забили красивейший гол в свои ворота. Мускат с центра поля делал передачу назад, не посмотрев, где находится вратарь, а Бонелло вновь куда-то вышел. К сожалению, мяч проскакал мимо угла ворот. После розыгрыша углового и атаки вторым темпом Заболотный головой пробил выше.

На 82-й минуте сборная Россия получила право на пенальти. Бакаев слева прошёл и навесил, Кузяев принял мяч и пробил, но попал в руку Камензули. Исполнять удар подошёл Бакаев и очень спокойно забил свой первый гол за национальную команду.

Embed from Getty Images В компенсированное время россияне счёт едва не стал разгромным. После углового Осипенко протыкал мяч в ворота, но Никки Мускат с ленточки вынес футбольный снаряд. По крайней мере, после проверки ВАР гол засчитан не был.

На месяц игроки сборной России разъезжаются по клубам, после чего продолжат борьбу за путёвку в Катар. В октябре подопечных Карпина ждёт домашний поединок со Словакией и выезд в Словению. Что касается мальтийцев, то они сначала сыграют как раз со словенцами, а затем отправятся на Кипр.