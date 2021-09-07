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Чемпионат мира 2022

Плохая игра, но хорошая реализация: Россия обыграла Мальту

07 Сентября 2021 • 23:38 Комментировать (7)
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Сборная России одержала очередную победу в отборе к чемпионату мира, переиграв команду Мальты. Игра подопечных Валерия Карпина не понравилась, а успех был достигнут исключительно за счёт грубых ошибок соперника.

 

Протокол игры  
РОССИЯ 2:0 Мальта
(1:0) Смолов Фёдор 10'  
(2:0) Бакаев Зелимхан 84'  
Гилерме Маринато Кузяев Далер Дивеев Игорь Осипенко Максим Караваев Вячеслав Ерохин Александр   46' (Зобнин Роман (   46') Баринов Дмитрий Миранчук Алексей   50'   58' (Самошников Илья (   58') Ионов Алексей   79' (Жемалетдинов Рифат (   79') Смолов Фёдор   71' (Заболотный Антон (   71') Захарян Арсен   46' (Бакаев Зелимхан (   46')
Запасные: Черышев Денис Мухин Максим Лунёв Андрей Тюкавин Константин Сутормин Алексей Максименко Александр Джикия Георгий
Бонелло Анри Мускат Зак Агиус Андре   86' (Шоу Курт (   86') Борг Стив   68' Аттард Кейн   75' (Димеч Шон (   75') Пизани Стивен   66' (Каруана Тристан (   66') Теума Тедди   86' (Мускат Никки (   86') Камензули Райан Мбонг Джозеф Мбонг Пол Монтебельо Лука   66' (Сатариано Александер (   66')
Запасные: Корбалан Хуан Микаллеф Карл Шуреб Декстер Греч Джейк Галеа Джейк Matthew Grech
07 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

Во вторник сборная России проводила заключительный отборочный матч к чемпионату мира-2022 в рамках сентябрьской паузы. Дома подопечные Валерия Карпина принимали сборную Мальты, и необходимо было просто не оступиться. Первый матч с островитянами сложился не очень просто, однако в родных стенах все ждали только победы. Валерий Карпин даже решился на рискованный шаг - за сборную дебютировал центральный защитник Максим Осипенко, который заменил Георгия Джикию, оставшегося в запасе. С капитанской повязкой же на этот раз вышел, как и предполагалось, Фёдор Смолов.

Сборная России предсказуемо с первых минут завладела инициативой, а мальтийцы сели к своей штрафной. Гости старались действовать спокойно и выходить через пас, но попадали под прессинг наших ребят. Именно это и привело к быстрому голу. Уже на десятой минуте мальтийцы стали разыгрывать мяч в своей штрафной - Бонелло отдало мяч налево на Борга, на которого бросился Ионов. Защитник гостей занервничал и отдавал обратную передачу на своего вратаря, но Смолов того опередил и в касание пробил в цель.

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После этого мальтийцы провели пару атак, а Пол Мбонг пытался даже дальним ударом забросить мяч за шиворот Гилерме, но не попал в створ. Россияне же будет выманивали соперников, пытаясь быстрыми передачами найти впереди Ионова или Смолова, но зацепиться за мяч им не удавалось. Лишь в середине тайма наконец-то наша команда провела атаку, однако выстрел капитана с острого угла Бонелло парировал на угловой. Вскоре после этого счёт едва не стал равным. Островитяне получили право на штрафной, мяч заметался около у ворот, а затем последовал выстрел с близкого расстояния, но Дивеев принял его на себя.

По истечении получаса мальтийцы едва не привезли себе и второй гол. Мускат прерывал длинную передачу и сделал пас назад вратарю, который не был готов. Мяч катился в створ, но Бонелло успел догнать футбольный снаряд. При этом вратарь под прессингом Ионова вместо выноса решил отдать пас на Борга, который не был к этому готов. В итоге Смолов пробивал с близкого расстояния, но в створ не попал.

На последней минуте первого тайма уже россияне едва не привезли гол в свои ворот. Кузяев наливом фланге делал неаккуратную передачу назад на Гилерме, которую перехватил Монтебельо и с разворота пытался закрутить мяч в дальний угол, но к счастью не попал в створ. Почти тут же прозвучал свисток на перерыв. Сборная России вела в счёте, но вот игра скорее расстраивала.

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В начале второго тайма гости упустили ещё один момент. Мбонг пробил издали, и Гилерме не без труда отбил мяч перед собой, а Зобнин успел опередить Монтебельо, который пытался сыграть на добивании. Сборная России пыталась после этого прибавить, но до боевых моментов у ворот соперника дело не доходило. По истечении часа Гилерме просто выручил нашу команду. После заброса в штрафную Монтебельо в касание сделал передачу в центр, откуда Мбонг бил в противоток нашему вратарю, но он сумел сложиться и спасти ворота.

После этого сборная России взбодрилась и провела ряд атак, прижав мальтийцев к их воротам. За пятнадцать минут до конца поединка гости едва не забили красивейший гол в свои ворота. Мускат с центра поля делал передачу назад, не посмотрев, где находится вратарь, а Бонелло вновь куда-то вышел. К сожалению, мяч проскакал мимо угла ворот. После розыгрыша углового и атаки вторым темпом Заболотный головой пробил выше.

На 82-й минуте сборная Россия получила право на пенальти. Бакаев слева прошёл и навесил, Кузяев принял мяч и пробил, но попал в руку Камензули. Исполнять удар подошёл Бакаев и очень спокойно забил свой первый гол за национальную команду.

Embed from Getty ImagesВ компенсированное время россияне счёт едва не стал разгромным. После углового Осипенко протыкал мяч в ворота, но Никки Мускат с ленточки вынес футбольный снаряд. По крайней мере, после проверки ВАР гол засчитан не был.

На месяц игроки сборной России разъезжаются по клубам, после чего продолжат борьбу за путёвку в Катар. В октябре подопечных Карпина ждёт домашний поединок со Словакией и выезд в Словению. Что касается мальтийцев, то они сначала сыграют как раз со словенцами, а затем отправятся на Кипр.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Мальты
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Noname_344
07 Сентября 2021 в 23:58
На этот раз по полю наших не катали, но реализация нуль. Оба гола подарочные. Россия.
Redwhite1959
07 Сентября 2021 в 23:56
Когда в команде собраны игроки невысокого европейского класса, для достижения положительного результата большое значение имеет сыгранность игроков. У команды Карпина этой сыгранности пока и нет. Как нет в отдельных линиях клубных связок и блоков. Всё идёт к тому, что в оставшихся ключевых играх в составе в подавляющем большинстве будут играть те, кто играл у Черчесова. Скорее всего на флангах в обороне будут играть Кузяев (слева ) и Фернандес ( справа ). Самошников и Караваев допускают очень много позиционных ошибок. И при ведении атак пользы от них мало. Захарян и Бакаев - это тоже НЕ игроки основы. В общем - валерим! Надеюсь, что Карпин к решающим матчам определится с основой!
Don sangre
07 Сентября 2021 в 23:59
Других игроков у нас к сожалению нет.
JUMPER
07 Сентября 2021 в 23:53
думается... што это последние три очка в этом отборе...хорошо если ошибусь...))) нивижу пирспиктив у энтой сборнай...)))
Don sangre
08 Сентября 2021 в 00:01
Мы всегда так играли в отборе.
ARTUR
07 Сентября 2021 в 23:49
про игру то и написать не чего , хочется передать просто привет ,, эксперту ,, Понамореву , который кричал что выиграют легко у парикмахеров со счетом 3-0 , ну и привет ,, журналистам ,, которые печатают мнения таких ,, экспертов ,, ну и про то как сборная Украины ,,доползла ,, ))) стыдно за это должно быть .
Element-22
07 Сентября 2021 в 23:46
Начали за здравие, продолжили так себе, закончили за упокой. Странно, но перед началом цикла я думал, что будет всё наоборот) тем не менее игра забудется, а результат останется. Он приятен.
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окончен Франция 2:0 Финляндия 1.18 7 17
окончен Ирландия 1:1 Сербия 4 3.3 2
окончен Фарерские острова 2:1 Молдова 2.2 3.05 3.7
окончен Австрия 0:1 Шотландия 1.8 3.5 4.75
окончен Норвегия 5:1 Гибралтар 1.01 30 80
окончен Дания 5:0 Израиль 1.33 5.2 9.2
окончен Черногория 0:0 Латвия 1.55 3.8 6.9
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