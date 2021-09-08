Наумов: «Я ожидал более легкой игры против Мальты»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями касательно вчерашней победы сборной России над Мальтой.

По мнению Наумова, такая сложная игра против явного аутсайдера получилась не из-за того, что футболисты национальной команды устали под конец сборов. Он полагает, что причина наличия ошибок заключается в отсутствии сыгранности. К тому же, экс-президент «железнодорожников» отметил выступление Мальты. «Я ожидал более легкой игры. Меня, честно говоря, мальтийцы поразили. Только мне непонятно, почему россияне так медленно играют. Меня удивило, что мы с ними выглядели на равных», - приводит слова Наумова Rusfootball.info.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина выполнили задачу минимум во время сентябрьских матчей, добыв семь очков в трех поединках.