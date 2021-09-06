Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Мальты.

«Я бы сейчас не стал говорить, что мы совсем фавориты в этом матче. Мальта в последнее время показывает неплохой футбол, они могут закуситься и с фаворитами, они обыграли Кипр, это уже говорит о многом. Надо подходить к игре в полной боевой готовности. Это уже не та Мальта, что была в наше время. Там все расклады перед матчем были понятны. К тому же наша сборная была очень сильной. Вопрос стоял лишь в том, сколько голов мы забьем. Сейчас это совсем другая команда, которая старается играть в современный футбол с быстрыми переходами. Понятно, что с фаворитами они играют от обороны, бегут. Бегущие люди у них в команде есть, и если дать им свободу действий, то они способны доставить нашим неприятности.

Надо серьезно готовиться к этому матчу и быть мотивированными. Кто выйдет с первых минут, должен прекрасно понимать, что это очень важный матч. Надо набирать очки и ждать, чтобы конкуренты их теряли. Мы можем придумать себе проблемы только сами, если выйдем спустя рукава. Но зная Карпина, я думаю, что с этим у нас проблем не будет, и мы во всеоружии подготовимся к этому матчу и сыграем достаточно успешно, я в этом уверен.

Что касается выбора капитана, Карпину еще нужно время, а времени нет. Нужно как-то ограничить этот капитанский круг, определить основных игроков, которые бы претендовали на эту роль. Нельзя, чтобы каждую игру выходил новый капитан. Нельзя, чтобы капитаны менялись с такой частотой. Нужен человек, который действительно может повести команду за собой, если что-то пойдет не так, и повлиять на ситуацию, которая сложится в игре», - сказал Кирьяков.