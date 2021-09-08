Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной России над командой Мальты со счётом 2:0.

«Очень слабо. Какая сегодня у нас была степень сопротивления? Мальта находится в рейтинге ФИФА на 177-м месте. Мы могли в раздевалку на перерыв уйти с ничьей, мальтиец не смог закрутить нам в пустые ворота. К тому же, Мальта сама себе привезла гол в начале.

Было ощущение, что Мальта смотрелась солиднее. Я во втором тайме даже смотреть игру не стал, потому что было как-то боязно (смеется).

Хотя я до игры говорил, что выиграем со скрипом, потому что просто так Мальта Кипр 3:0 не обыграет. Надо быть посдержаннее, поскромнее, поспокойнее. Все шумят, кричат, а, в принципе, мы топчемся на месте. С хорватами сыграли ниже среднего, с Кипром сыграли непонятно как, хорошо, что там было сделаны замены. Сегодня с Мальтой так играли. Ладно бы на выезде, но играли дома», - сказал Мостовой.