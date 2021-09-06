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​Смолов, вероятно, будет капитаном сборной России в матче с Мальтой

06 Сентября 2021 • 19:45 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.09 10.00 26.00
07.09 21:45

У нынешней сборной России нет постоянного капитана – Валерий Карпин обратился к практике передачи повязки. В матче против Хорватии капитаном был защитник Георгий Джикия, а в матче против Кипра – полузащитник Дмитрий Баринов.

На пресс-конференции перед матчами с хорватами и киприотами вместе с Валерием Карпиным приходил футболист, который на следующий день был капитаном сборной России. В понедельник к журналистам с Карпиным пришёл нападающий Фёдор Смолов, о чём сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги». Исходя из логики, именно Смолов выйдет с повязкой на вторничную игру против Мальты.

Напомним, что в игре против Кипра Фёдор Смолов отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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