Футбольный эксперт Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу предстоящего сборной России матча отборочного этапа чемпионата мира с Мальтой.

- Есть мнение, что матч с Мальтой должен стать самым легким для нас на этом отрезке. Вы как считаете?

- Возможно так и будет, но, учитывая результаты Мальты в последних матчах, я бы так не говорил. Нужно быть очень осторожным в матче с таким соперником, потому что он может преподнести сюрприз. Это уже не та Мальта пятнадцатилетней давности. Сейчас там совсем другие игроки, и команда у них другого уровня. Наш первый очный матч показал, что если с Мальтой не играть дисциплинировано и ответственно с первых минут, то могут быть проблемы.

- У Словении были большие проблемы в последнем матче с мальтийцами, а до этого киприоты им крупно проиграли. Вас это удивляет?

- У Мальты поменялось отношение к футболу. Появилась системность в подготовке юношей и во взрослом футболе. Там работает много тренеров, в том числе и местные, которые обучаются по системе УЕФА. Там продуктивно внедряются новые системы. Все это дает результат. Сейчас вообще никого так просто не обыграешь, даже Гибралтар и Андорру. Вчера все видели, что англичане большую часть времени имели проблемы, не могли вскрыть соперника, поэтому счет долго был 0:0. Со всеми сейчас нужно сейчас играть в полную силу.

- Как думаете, Карпин опять выпустит Смолова в нападении?

- Да. В этой игре нам нужен выдвинутый нападающий. Тем более Фёдор сделал голевые передачи в матче с киприотами. Он может обострить, взять игру на себя. Та система, которая была с Хорватией, с ложной девяткой, вряд ли сработает завтра, потому что у соперника будет насыщенная оборона, которую нужно вскрывать, а для этого нужен форвард.

- В чем наша сборная может прибавить?

- Видно, что команда сейчас играет на результат. Говорить об эффектной игре не имеет смысла, потому что новый тренер только познакомился с ребятами. Не было времени, чтобы провести полноценный сбор и объяснить требования, что он хочет видеть от футболистов. В таком режиме важно быстрее определить состав, плюс быстро набросать рисунок игры, что ты хочешь видеть от каждого исполнителя. Поэтому о качестве игры сейчас не стоит говорить.

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- Есть ли у нашей сборной потенциал?

- Да. С каждый сбором и игрой должно быть все лучше и лучше. Тем более, сейчас соперники у нас такие, что мы вправе требовать от команды побед, несмотря на то, что у нее не было полноценных сборов.

- Поменялось ли настроение в команде с приходом Карпина, по сравнению со сборной при Черчесове или ничего не изменилось?

- Не знаю, какое было настроение при Черчесове, но с приходом специалиста, есть какие-то новшества, и для игроков это эмоциональный всплеск. Как правило, это дает результат на короткое время. А что будет в долгую – это уже другой вопрос.

- Можете сейчас предположить, кто будет капитаном в нашей сборной в матче с Мальтой, и кто им должен быть на ваш взгляд?

- Это должен быть опытный игрок. Я за тех футболистов, которые долго в составе. Например, Джикия. Думаю, в его сторону должно склоняться решение о назначении капитана. Тем более он не совершает грубых ошибок, не дает повод в себе усомниться. Как правило, капитанами бывают или вратарь, или опытный защитник, или игрок опорной зоны, то есть все равно футболист, который ближе к обороне.

- Как расцениваете наши шансы выйти из группы?

- Сейчас наша сборная проявляет характер, показывает зубы. С хорватами мы играли достойно, хотя это и был первый матч Карпина. Была выполнена задача минимум – не проиграть. Обыграли Кипр, непростого соперника. Ждем победы над Мальтой. Если выиграем у Мальты, появятся шансы выйти из группы. Понятно, что нас ждут сложные матчи: со Словенией, на выезде с хорватами и у себя со Словакией. И это будут тяжелые матчи. Но поскольку сборная показывает характер, есть надежда, что эти трудности мы сможем преодолеть и решим задачу.

Елена Григорьевская