Корнаухов: «Шапкозакидательского настроения в матче с Мальтой не будет»

Футбольный эксперт Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Мальты.

«Жду в этом матче победы. В любом случае, надо делать правильные шаги в сторону финальной части. Мы сыграли вничью с хорватами, обыграли Кипр, но все равно с мальтийцами будет непросто. Мальта умеет играть в футбол, они тоже научились. Шапкозакидательского настроения здесь не будет. А если вдруг оно будет, то у наших футболистов будут проблемы. Надо серьёзно подойти к этой встрече. Нужно разобрать их сильные стороны, мы играли с ними на Мальте, и там было непросто. Здесь будет сложно, но наши футболисты сильнее, класснее, им нужно просто выйти и доказать это на футбольном поле.

Что касается смены капитанов, скорее всего Карпин находится в поиске. Методом проб он поймет, кто готов быть лидером этой сборной и носить капитанскую повязку. Такая практика уже знакома в мировом футболе: бразильский тренер Тите уже менял капитанов. Карпин сейчас смотрит, определяет, оценивает, как это все выглядит. Он решил пойти таким способом - его право. Значит, с Мальтой будет новый капитан», - сказал Корнаухов.