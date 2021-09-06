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Чемпионат мира 2022

​Головин пропустит матч с Мальтой

06 Сентября 2021 • 17:00 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.14 8.00 19.00
07.09 21:45

Александр Головин не поможет сборной России во вторничном матче отбора на чемпионат мира-2022 против Мальты. Пресс-служба национальной команды привела слова старшего врача сборной Владимира Хайтина. Он рассказал, что у Головина было выявлено повреждение мышцы бедра. Футболист отправится в расположение «Монако», где и будет восстанавливаться.

Напомним, что Александр Головин был заменён в средине второго тайма прошлого матча против Кипра. После игры Валерий Карпин рассказал журналистам о том, что полузащитник почувствовал боль.

Матч Россия – Мальта начнётся 7 сентября в 21:45 по московскому времени. Игра пройдёт на московском стадионе «Открытие Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин
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07.09  19:00 Азербайджан ... Португалия 20 8 1.14
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