​Головин пропустит матч с Мальтой

Александр Головин не поможет сборной России во вторничном матче отбора на чемпионат мира-2022 против Мальты. Пресс-служба национальной команды привела слова старшего врача сборной Владимира Хайтина. Он рассказал, что у Головина было выявлено повреждение мышцы бедра. Футболист отправится в расположение «Монако», где и будет восстанавливаться.

Напомним, что Александр Головин был заменён в средине второго тайма прошлого матча против Кипра. После игры Валерий Карпин рассказал журналистам о том, что полузащитник почувствовал боль.

Матч Россия – Мальта начнётся 7 сентября в 21:45 по московскому времени. Игра пройдёт на московском стадионе «Открытие Арена».