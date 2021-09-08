Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Сборная России - о незасчитанном голе Мальте: «Обидно, если не поедем на ЧМ-2022 из-за этого»

08 Сентября 2021 • 08:34 Комментировать (1)
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Пресс-служба национальной команды России отреагировала на незасчитанный гол в концовке вчерашнего матча отбора чемпионата мира-2022 против сборной Мальты. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Не считали гол, который был. Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы были бы на первом месте. Обидно, если не поедем на ЧМ из-за этого», - говорится в публикации.

Ранее защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом.

По итогам шести туром россияне занимают второе место в группе G, уступая по дополнительным показателям хорватам.

Следующий матч в квалификации команда Карпина проведет против Словакии 8 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
08 Сентября 2021 в 08:50
ай.. так ведь оно и полущица.. сама главна соломку вовремя постелиц а потом на супостатив усё свалить.. )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
08.09  19:00 Армения ... Лихтенштейн 1.15 8.4 16
08.09  21:45 Польша ... Англия 5.7 3.7 1.65
08.09  21:45 Греция ... Швеция 3.75 3.1 2.15
08.09  21:45 Косово ... Испания 15 6.6 1.2
08.09  21:45 Северная Ирландия ... Швейцария
08.09  21:45 Беларусь ... Бельгия 20 8.6 1.13
08.09  21:45 Албания ... Сан-Марино 1.03 16 50
08.09  21:45 Италия ... Литва 1.05 13.5 40
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Сентября
10:56 · Чемпионат мира 2022
Ван Дейк - о падении в игре с Турцией: «Люди думают, что я симулирую»
10:46 · Чемпионат мира 2022
Смолов: Общение с Карпиным раскрепощает, становится достаточно комфортно
10:41 · Чемпионат мира 2022
Экс-форвард ЦСКА Муса сыграл 100 матчей за сборную Нигерии
10:32 · Чемпионат мира 2022
Гризманн гордится, что догнал Платини по голам за сборную Франции
10:23 · Чемпионат мира 2022
Кроос не планирует возвращаться в сборную Германии
09:54 · Чемпионат мира 2022
На чемпионат мира не поедут: В чём главная причина слабости сборной Беларуси 5
09:20 · Чемпионат мира 2022
Дешам отметил важность победы над Финляндией
09:14 · Чемпионат мира 2022
Динияр Билялетдинов: «Игра против Мальты не понравилась»
09:03 · Чемпионат мира 2022
Лингард отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед»
08:58 · Чемпионат мира 2022
Заболотный - о матче с Мальтой: «Результат говорит сам за себя»
08:53 · Чемпионат мира 2022
Кассано – об Иммобиле: «Чиро не знает, как играть в футбол, он боится трогать мяч» 2
08:51 · Чемпионат мира 2022
Депай: «Я вернулся и нахожусь в прекрасной форме»
08:41 · Чемпионат мира 2022
Наумов: «Я ожидал более легкой игры против Мальты»
08:34 · Чемпионат мира 2022
Сборная России - о незасчитанном голе Мальте: «Обидно, если не поедем на ЧМ-2022 из-за этого» 1
08:31 · Чемпионат мира 2022
Кузяев: «В целом всё хорошо. С оптимизмом смотрим на октябрьские матчи»
Все новости
Рекомендуем