Сборная России - о незасчитанном голе Мальте: «Обидно, если не поедем на ЧМ-2022 из-за этого»

Пресс-служба национальной команды России отреагировала на незасчитанный гол в концовке вчерашнего матча отбора чемпионата мира-2022 против сборной Мальты. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Не считали гол, который был. Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы были бы на первом месте. Обидно, если не поедем на ЧМ из-за этого», - говорится в публикации.

Ранее защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом.

По итогам шести туром россияне занимают второе место в группе G, уступая по дополнительным показателям хорватам.

Следующий матч в квалификации команда Карпина проведет против Словакии 8 октября.