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Кузяев: «В целом всё хорошо. С оптимизмом смотрим на октябрьские матчи»

08 Сентября 2021 • 08:31 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Несмотря на невнятную игру в поединке против Мальты (2:0), сборная Россия смогла набрать три очка и не отпустить Хорватию в отрыв в турнирной таблице отбора на Мундиаль. О важности добытых побед над более слабыми по уровню соперниками заговорил и полузащитник Далер Кузяев.

Футболист поделился, что тренерский штаб давал указание прессинговать оппонента. Но, при этом, игрок согласился, что у команды не получалось идеально выполнять поставленную задачу. По его мнению, подобные недочеты в игре пропадут уже в ближайшее время.

Более того, Кузяев заявил, что в расположении сборной довольны первым отрезком под руководством нового тренера. «В целом все хорошо, так как набрали семь очков и идем на первом месте. Мы двигаемся в правильном направлении и с оптимизмом смотрим на октябрьские матчи», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Добавим, что национальная команда России впервые за два года смогла сохранить свои ворота на замке в трех поединках кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Далер Кузяев
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