Когда победа не в радость: четыре худших игрока сборной России в матче с Мальтой

Для начала хочется сказать спасибо мальтийцам, что простили сборную России на «Открытие Арене». Спасибо Джозефу Мбонгу, что не обыгрывал больше одного соперника за раз, спасибо что не смог переиграть Гилерме в паре очень опасных моментов. Команда Карпина победила со счётом 2:0, но радоваться тут вряд ли стоит. Вот она – победа натужная, прям очень натужная.

С положительной стороны отметим Гилерме, ни разу не пропустившего в сентябре. В матче с Мальтой он откровенно спас победу, при счёте 1:0 всё могло качнуться в другую сторону. Похвалим Фёдор Смолова, проткнувшего единственный мяч сборной России. И защитников Мальты. Они просто с неимоверным рвением шли к автоголу. Столько бездумных передач назад в исполнении одной команды ещё не приходилось видеть.

В остальном же, серый матч, который никак нельзя записать в актив сборной России. Хотя цифры вроде рассказывают о неплохом преимуществе хозяев, статистика: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 20:9, в створ – 7:3, угловые – 12:1. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выделил худших футболистов в расстановке Валерия Карпин.

ЧЕТЫРЕ ХУДШИХ ИГРОКА СБОРНОЙ РОССИИ

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ. Видимо, Вячеслав Караваев подумал, что играет против Месси, а не против Мбонга. Джозеф так легко расправлялся с Далером, что режиссёры к середине матча уже собрали нарезку из финтов мальтийца. Его передачи пяткой, красивые обводки, удары по воротам. Почти все удачные действия Мбонг (явно лучший игрок матча) сделал из-под Караваева, явно проигравшего в этой дуэли.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК. Нету то самой, пресловутой химии. Что-то не получается у Алексея Миранчука в этом созыве сборной России. Он старается, бегает, открывается, предлагает себя, но никак не может принять участие в толковой атаке. Сегодня всего одна обостряющая передача при 10 потерях, жёлтой карточке и 5 проигранных единоборствах из 6. Валерий Карпин вновь не выдержал Алексея Миранчука на поле час игрового времени.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ. Явно проиграли мы фланги. Далер Кузяев в качестве эксперимента оказался справа и пусть не так много получил от Пола Мбонга, но тоже смотрелся слабо. Дважды его прошёл на дриблинге мальтиец, Кузяев проиграл 6 единоборств из 9, а отборов в активе Далера не значится. Ну и, как и вишенка на торте, ужасающая передача на Гилерме, после которой гости обязаны были счёт сравнивать.

АРСЕН ЗАХАРЯН/АЛЕКСАНДР ЕРОХИН. Последний худший игрок соткан из двух. Арсен Захарян и Александр Ерохин провели такой слабый матч против Мальты, что Валерия Карпина хватило лишь на первый тайм. В сумме у них получается целый мачт (90 минут), но за это время пара атакующих полузащитников совершила 21 точную передачу при 14 (!) потерях. И это против Мальты, спешим напомнить. У Арсена совсем не получались кроссы в штрафную площадь – 3 из 3 неудачно, а Ерохин будто растворился в центре поля. Не успевал на подборы, не успевал в единоборства. Обоих Карпин по делу заменил в перерыве.