Хабиб считает, что сборная России выступила на «отлично»

Хабиб Нурмагомедов, известный боец и большой фанат футбола, уделил время журналистам после матча Россия – Мальта. Среди прочего, Хабиб оценил выступление российской сборной в сентябре.

«Три матча за неделю и семь очков – это отлично», - поделился своим мнением Хабиб.

Напомним, что в сентябре сборная России сыграла вничью с хорватами (0:0), а затем переиграла киприотов и мальтийцев (по 2:0). При этом Валерий Карпин и его команда сталкиваются с критикой из-за неубедительной игры.

В октябре сборную России ожидают матчи, которые наверняка окажутся ключевыми. Сначала команда Валерия Карпина примет Словакию, а затем сыграет в гостях у Словении.