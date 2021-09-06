Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Мальты.

«Думаю, мы должны обыграть Мальту. Понятно, что Мальта будет играть от обороны, и нашей команде придется эту оборону вскрывать. Но я думаю, мы сильнее Мальты. Мы в гостях их обыграли, и здесь мы должны это сделать. Нам необходима победа, потому что впереди три тяжёлых игры, и нужно здесь брать три очка.

Думаю, Смолов должен выйти в старте. Я считаю, что он самый сильный из всех нападающих. На то, что в каждом матче меняется капитан, я не обращаю внимания как-то. Главное, как команда будет играть. А кто выйдет капитаном, не имеет большой важности», - сказал Тарханов.