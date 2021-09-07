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​Супруга Карпина назвала агента Селюка «убогим женоненавистником»

07 Сентября 2021 • 20:14 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.10 9.50 23.00
Через 0 ч. 34 мин.

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал супругу Валерия Карпина. Селюк сказал, что Дарья «пиарится за счёт мужа» в социальных сетях.

Среди прочего, в интервью для «Рейтинга Букмекеров» Селюк сказал такие фразы: «Это сборная России, а не «Ростов» и «Это сборная России, а не шарашкина контора».

Дарья отреагировала на эти слова Селюка посредством «сториз» на своей страничке в «Инстаграме». Вторая половинка главного тренера сборной России в шутку написала, что после слов агента ей придётся удалить свои странички в социальных сетях.

«Кроме как посмеяться над убогими женоненавистниками ничего не остаётся», - написала Карпина.

Также Дарья написала, что ей обидно, что Селюк, судя по его словам, считает «Ростов» «шарашкиной конторой».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Селюк Дарья Карпина
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