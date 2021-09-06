​Тренер Мальты: «Головина не будет? Это хорошая новость»

Рулевой сборной Мальты Дэвис Манджа высказался по поводу новости о том, что Александр Головин не сыграет за сборную России во вторник из-за полученной травмы бедра.

«Головина не будет? Это хорошая новость, ведь он является очень сильным футболистом», - сказал Манджа на пресс-конференции в понедельник.

Матч сборных России и Мальты в шестом туре отбора на чемпионат мира пройдёт 7 сентября и начнётся в 21:45 по московскому времени.

После пяти туров отбора сборная России занимает первое место в своей отборочной группе. Сборная Хорватии тоже имеет 10 очков, но у «клетчатых» меньше забитых голов при одинаковой разности.