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Осипенко - о спорном моменте: «Там гола не было»

08 Сентября 2021 • 00:16 Комментировать
РОССИЯ
2:0
Мальта
окончен

Защитник сборной России Максим Осипенко подвёл итоги матча с Мальтой (2:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Эпизод в концовке. Как там всё выглядело с вашей стороны, когда вы могли забить мяч, но вам его не засчитали?

- Это момент такой, подавали угловой, уже можно сказать, что просто делали подачу, не наигрывали стандарт, просто подача в борьбу. Вижу, что Баринов идет на мяч, сейчас чиркнуть может на дальнюю, а я в борьбе врывался там и чуть-чуть дотянулся. Вратарю в подмышку, там гола не было.

- То есть, по-вашему, там гола не было?

- Я думаю, что не было.

- Если говорить в целом по поводу этого матча, было ощущение, что мы все заранее понимали, что Мальта - довольно крепкая команда, но немного многовато ей сегодня позволяли?

- Я не сказал бы, что много позволяли. Только во втором тайме они несколько раз вышли. В первом - там одна ошибка была, можно сказать, что сами себе привезли момент. Это хорошая команда, они играли в футбол, выходили и не боялись. От себя, под себя убирали, получалось у них. Там у них один момент был, когда они били. Нормальная, спокойная игра. Чуть-чуть, да, в концовке, может, подустали, не знаю из-за чего. Так, сыграли на ноль, это самое главное. Двигаемся дальше.

- В  первом тайме были некоторые переживания, особенно после момента в его конце. Когда уходили на перерыв, что Карпин говорил в раздевалке? Потому что многие рассчитывали, что  в первом тайме счет будет солиднее, чем просто 1:0. Был ли он доволен, какие коррективы вносил, что говорил?

- Это вы так думали, что будет такой счет в первом тайме. Но там не манекены стоят, а тоже футболисты. Играют и противодействуют неплохо. Мы наиграли не на один и не на два гола. Моменты были, только забивай. Офсайда, вроде, не было, я посмотрел.

Карпин в перерыве сказал, чтобы играли так же и добавили еще больше агрессии, встречали и не давали больше защитникам контролировать мяч, они там неплохо разыгрывали сзади.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Максим Осипенко
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