Скоро начнём скучать по Черчесову: Сборная России вновь разочаровала

Сборная России провела третий матч в сентябрьской сессии квалификации к чемпионату мира. Победа над командой Мальты была достигнута, но никого не убедила. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над прошедшим поединком.

Предыдущему наставнику сборной России Станиславу Черчесову ставили в заслугу то, что он научил национальную команду стабильно побеждать соперников, которые были ниже по классу. Такие поединки редко получались яркими, но почти никогда не было волнения за результат. Россияне спокойно забивали и не допускали ничего у своих ворот. К сожалению, Валерий Карпин не смог унаследовать эту уверенность.

Накануне матча против сборной Мальты многие ждали спокойной победы. Казалось, что после ничьей с хорватами и победы над неуступчивыми киприотами гора с плеч должна была упасть. Карпин в домашнем матче против самого слабого соперника в группе мог и экспериментировать, и наигрывать какие-то свои идеи. Быстрый гол Смолова после грубейшей ошибки соперников располагал к этому. Однако это не окрылило сборную России, а, наоборот, как-то сковало.

Пожалуй, все с изумлением смотрели, как сборная Мальты проводила атаки, била по воротам и делала всё, чтобы сравнять счёт. Россияне же как-то встали и будто просто ждали, когда же соперник привезёт себе второй гол. По сути, поединок превратился в игру сборной Мальты самой с собой – команда могла забить и в те, и в другие ворота. Хорошо, что в итоге островитяне всё же подарили нам победу, но кроме результата радоваться просто нечему.

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На фоне сборной Мальты очень хотелось увидеть, какую игру задумывает Валерий Карпин. Однако ответа на этот вопрос не последовало. Мы не увидели ни ожидаемой атакующей игры, ни даже контратакующей, хотя соперник такой шанс предоставил. Казалось, сами игроки просто не понимали, как им наступать, как выходить из обороны в атаку. Если бы что-то не получалось, это можно было бы списать на то, что просто не успели наладить все игровые связи. Однако сборная России толком даже не пробовала идти вперёд.

Матч против мальтийцев, как и предыдущие с хорватами и киприотами, показал, что главное оружие команды Карпина – это прессинг. Мы пытаемся задавить соперника, причём желательно сразу у чужих ворот. Если же это не получается, то дальше всё как-то просто встаёт. При этом хороший прессинг возможен только в случае, если выстроена командная игра, чтобы никто не выпадал. Тем не менее из-под этого давления выходила даже команда Мальты, пусть и не всегда, но всё же. Очевидно, что более сильные соперники смогут пользоваться нашими слабостями в этом компоненте, если только мы резко не прибавим.

Другая проблема прессинга – это возможность его проводить только при хорошей физической готовности. Стоит напомнить, что решающий матч в отборе мы будем играть в Хорватии в ноябре. Традиционно в это время наши футболисты пребывают не в лучших кондициях, что пугает в перспективе.

Помимо этого, надо понимать, что в Хорватии нам, видимо, придётся играть только на победу. Едва ли «шашечные» в оставшихся матчах потеряют очков больше, чем наша команда. Получить лучшую разницу подопечным Карпина тоже будет проблематично, учитывая, что у хорватов ещё будет в запасе матч с теми же мальтийцами, которым они «накидают» при желании.

В общем, пока сборная России разочаровывает. Карпин принёс внешнюю новизну и свежесть, но вот содержание оставляет желать лучшего. Причём есть ощущение, что нынешняя национальная команда не сильнее той, что была у Черчесова. Будем надеяться, что Карпин ситуацию изменит, но пока всё это выглядит неубедительно.

Андрей Центров