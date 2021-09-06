Пресс-служба сборной России опубликовала в социальных сетях видео. На видео футболисты национальной команды обратились к болельщикам, призывая их прийти на стадион и поддержать сборную в матче против Мальты.

Матч Россия – Мальта в рамках отбора на чемпионат мира пройдёт во вторник, 7 сентября. Стартовый свисток на стадионе «Открытие Арене» главный арбитр даст в 21:45.

После пяти игровых дней сборная России занимает первое место в отборочной группе Н. Команда Валерия Карпина опережает Хорватию по дополнительным показателям при одинаковом количестве набранных очков.