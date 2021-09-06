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​Тренер Мальты: «У сборной России новый стиль»

06 Сентября 2021 • 18:43 Комментировать
РОССИЯ
...
Мальта
1.09 10.00 26.00
07.09 21:45

Рулевой сборной Мальты Дэвис Манджа перед гостевым матчем против России высказался по поводу соперника.

Напомним, что в первом круге сборная России обыграла Мальту на выезде со счётом 3:1. Тогда российскую команду тренировал ещё Станислав Черчесов.

«Нас ждёт сложный матч. Сборная России сейчас не та, которая была в марте. У них новый тренер, новые футболисты, новый стиль. Каждый тренер приносит в команду что-то новое. Я заметил, что сейчас российская сборная по-другому действует в линии полузащиты», - высказался Манджа на пресс-конференции.

Матч Россия – Мальта в Москве стартует 7 сентября в 21:45.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Мальты Дэвис Манджа
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