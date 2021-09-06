​Тренер Мальты: «У сборной России новый стиль»

Рулевой сборной Мальты Дэвис Манджа перед гостевым матчем против России высказался по поводу соперника.

Напомним, что в первом круге сборная России обыграла Мальту на выезде со счётом 3:1. Тогда российскую команду тренировал ещё Станислав Черчесов.

«Нас ждёт сложный матч. Сборная России сейчас не та, которая была в марте. У них новый тренер, новые футболисты, новый стиль. Каждый тренер приносит в команду что-то новое. Я заметил, что сейчас российская сборная по-другому действует в линии полузащиты», - высказался Манджа на пресс-конференции.

Матч Россия – Мальта в Москве стартует 7 сентября в 21:45.